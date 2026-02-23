Elitaş'tan eski OSB yönetimine Sert Eleştiri: '15 Milyon Doları Heba Etmişler'
Kayseri'de düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iftar programında dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, önceki OSB yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Elitaş, konuşmasında “15 milyon doları Dubai’de ticaret merkezi açacağız diye heba etmişler. 1500 sanayicinin imkânlarını basiretsiz şekilde kullanmışlar” ifadelerini kullandı.
Sanayicilerin Hakları Gündemde
Elitaş’ın açıklamaları, OSB’deki kaynak yönetimi ve yatırım kararlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Sanayicilerin ortak kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Elitaş, geçmiş dönemde yapılan harcamaların sorgulanması gerektiğini belirtti.