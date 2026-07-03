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Elitaş'tan Kartal Katlı Kavşağı Projesine Yakın Takip

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlar arasında yer alan Kartal Katlı Kavşağı Projesi sahasında incelemelerde bulundu.

Elitaş'tan Kartal Katlı Kavşağı Projesine Yakın Takip

Şehir içi trafiğin en yoğun noktalarından biri olan Kartal Kavşağı’nda yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü belirtildi. Yüklenici firma ve teknik ekipten gelinen son aşamaya ilişkin kapsamlı bilgi alan Elitaş, projenin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Ulaşımda Güvenli ve Kesintisiz Akış 

Tamamlandığında şehir içi ulaşımı daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirecek olan kavşak projesi, Kayseri’nin vizyon yatırımları arasında öne çıkıyor.

Hedef: Zamanında Tamamlanma 

Çalışmaların yoğun tempoda devam ettiği projede, kavşağın planlanan sürede tamamlanarak Kayserililerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

 

Haber Merkezi

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