Elitaş'tan Kartal Katlı Kavşağı Projesine Yakın Takip
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlar arasında yer alan Kartal Katlı Kavşağı Projesi sahasında incelemelerde bulundu.
Bakmadan Geçme
Başkan Palancıoğlu: Bu proje tüm Türkiye'ye yayılacak
Kocasinan’da Aspir Hasadıyla Dayanışma Güçleniyor
Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı
Yeniden Refah Partisi’nden Enflasyon Tepkisi: 'Rakamlar Milletin Gerçeğini Yansıtmıyor'
Kayserili Şair Hacı Kısır’a 15 Temmuz Onur Ödülü
Kayseri’de 2 katlı binada yangın
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!