Elitaş'tan OSB'ye fuar alanı sürprizi

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Vali Gökmen Çiçek, protokol üyeleriyle birlikte ANAMOB 4’üncü Mobilya Fuarı’nı gezdi. Mobilya fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Elitaş: “Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk 5 firmalarından biriyiz. Bugün gördüğüm şu, 1992 yılında ben de mobilya imalatına kısmen başlamıştım ama şu anda Kayseri yan sanayi konusunda olağanüstü ileriye gitmiş. Sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Eskiden kanepenin ayağını bulabilmek, kumaşını alabilmek zordu. Şimdi burada kumaşları da gördüm. O kadar değişik değişik kumaşlar olmuş ki, komşumuzun döşediği kumaşın hangi ülkeden ithal edildiğini bulabilmek bile çok zor bir dönemden bu hale geldik, 30 yıl önce. Ama şu an Kayseri yan sanayi de olağanüstü bir noktaya doğru gelmiş. Alan 19 bin 500 metrekare. Güzel bir alan olmuş. İkinci bir alan konusu da, arkadaşlarımız eğer değerlendirirlerse, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile de konuşuruz. Yanına ilave kısımlar gerçekleşir. Artık Türkiye fuarlar ülkesi haline geldi. Eskiden Almanya'da, İtalya'da, bazı ülkelerde fuarlar varken onları hayranlıkla izlerdik, reyonları nasıl iki günde, üç günde gerçekleşir diye. Ama burada görüyoruz ki İstanbul olsun, Ankara olsun, Kayseri olsun, fuarcılıkta çok önemli bir gelişme ortaya çıkardı. Malı pazarlayabilmek için, bunları sergileyebilmek için fuar çok önemli. Fuara katılınca bir anda her tarafa ulaşma imkanınız oluyor. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Valimizle birlikte bunu değerlendirip, mekanda veya daha değişik bir mekanda büyük bir alana ihtiyaç var diye düşünüyorsunuz. Biz de aynı kanaatteyiz” ifadelerini kullandı.