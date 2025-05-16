Elitaş: 'Tarım sektörü en zor olan sektörlerden birisi'

Kayseri'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, protokol üyeleri, çiftçiler ve vatandaş katıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: “Son 22 yılda, 23 yılda Kayseri’ye Tarım Bakanlığımızın yaptığı yatırımların toplamı 68.7 milyar lira olmuş. Bugün aldığımız güzelliklerin, iyiliklerin ve tarımdaki ileriye gidişimizin en büyük sebeplerinden birisi bu. Türkiye, su fakiri bir ülke. Türkiye, artık nitelikli tarımın yapılması gerektiği ama önünde çeşitli engellerin bulunduğu, iklim değişikliğinin farklı şekilde yaşandığı bir ülke olma münasebetiyle, tarım sektörü en zor olan sektörlerden birisi. En son yaşadığımız zirai don olayı ilgili mesele. Ama üzülerek ifade ediyorum, burada ziraat odası başkanlarımız çoğunlukta. 20 yıla yakın zaman önce çıkardığımız tarım sigortalarını maalesef yarısı devlet tarafından karşılanmasına rağmen, tarım sigortalarına bir teveccühün olmadığını görüyorum. Üzülerek ifade ediyorum. Devlet elinden gelen şeyleri yapmaya gayret ediyor ama çiftçi kardeşlerimiz buna devletin yaptığı güzelliklere, imkanlara katkı vermek ve ziraat odalarımızda da bunu desteklemek, onları tanıtmak gayretlerinin içerisinde, görevlerin içerisinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Artık Türkiye kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, zincirlerinden boşanmış, sadece kendi içerisinde veya bölgesinde olan güç olan bir ülke değil, artık küresel güç haline gelmiş bir Türkiye” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ÖZSOY: “BU BAŞARIYI HEP BİRLİKTE SAĞLIYORUZ”

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ekilmedik bir karış toprak bırakmayı talimatı doğrultusundan 2021 yılından başlatılan bu projeyle uzun yıllardır ekilmeyen Nadasa bırakılan ya da kullanılmayan tarım arazileri yeniden üretime kazandırmak için tüm çiftçilerimiz ve Tarım Bakanlığımız yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Nadas alanları azalıyor. Toprağımız her yıl aktif olarak değerlendirmeyi hedefleniyor. Tarımsal üretimin planlanmasına uygun tohum desteği vermek doğru ürünün doğru olarak yetiştirilmesi sağlanıyor. Kayseri'nin iklim ve toprak yapısına uygun katma değerli yüksek ürünlerin örneği aspir, kuru fasulye, nohut ve yeşil mevzuların yaygınlaştırılmasını teşvik ediliyor. Bu sayede hem verim artıyor hem de çiftçilerimizin yerini yükseliyor, üretim çeşitleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yönlendirmeleri ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle bu başarıyı hep birlikte sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise “Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak” ifadelerini kullanarak Bakan Yumaklı’ya teşekkürlerini sundu.