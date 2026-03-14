Elitaş: “Türkiye genelinde olağanüstü bir trafik var”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği memleketi Kayseri’de, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi sürecinde şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif yolların devreye alındığını söyledi. Proje kapsamında Köşk Kışlası içinden geçirilerek Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolun açıldığını hatırlatan Büyükkılıç, söz konusu güzergâhın önemli bir ulaşım alternatifi oluşturduğunu belirtti.

Büyükkılıç, “Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi, devam edildiğinde çevre yola, oradan da fuar önünden havaalanına ulaşan, şehrin güneyini kuzeyine bağlayan bir ana arter niteliği taşıyor. Çok önemli bir alternatif yoldu” dedi.

Daha önce hizmete açılan 29 Ekim Katlı Kavşağı’nın da Erciyes ve organize sanayi bölgelerine giden yolları rahatlattığını belirten Büyükkılıç, alternatif yolların açılmasının Kartal Kavşağı’nın yapım sürecinde vatandaşların trafik yoğunluğundan daha az etkilenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Kartal Kavşağımızın yapımını insanlarımızı bunaltmadan 9-10 ay gibi bir süre içerisinde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu proje şehrimize ayrı bir zenginlik katıyor” diye konuştu.

Kayseri’nin önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ni 3 milyonu aşkın ziyaretçinin tercih ettiğini belirtti.

Şehrin geleceğine yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Kayseri’yi geleceğe taşıyacak vizyoner bir yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek raylı sistem, gerek karayolu gerekse havayolu yatırımların yapılmasına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sizler de vesile oldunuz. Kayseri’yi ulaşımda konfora eriştiriyor. Dayanışma içerisinde bu güzel çalışmaları yapıyoruz. Hoş geldiniz şeref verdiniz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Türkiye genelinde trafik yoğunluğunun arttığını belirterek Kayseri’de yapılan ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın geleceğe yönelik planlamalar yaptığını belirterek, “Türkiye genelinde olağanüstü bir trafik var. Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdiden geleceğe dönük tedbir alarak başarılı bir hamle yapıyor. Geleceği gören vizyon sahibi belediye başkanımızla birlikte çalıştığımız için gurur duyuyorum” dedi.

Kayseri’de ulaşım yatırımlarının bütüncül bir planlama ile yürütüldüğünü dile getiren Elitaş, “Ulaşımda yan yollar, tali yollar ve ana arterlerle güzel bir iş yapılmış. Tebrik ediyoruz” diye konuştu.