Elitaş, 'Türkiye'nin yansımasından rahatsız olan örümcek kafalılar var'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte görev yürütüyor olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Öte yandan Elitaş, ‘örümcek kafalılar’ benzetmesiyle yaptığı eleştiride, “Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in herkese kapısı açıktır. Başı açık olanı, başı örtülü olanı, Kayserili olanı, başka yerden geleni, sakallı olanı, sakalsız olanı, kim varsa kapısını açan, dertlerini dinleyen devlet terbiyesi ile bağrına basan bir validir ve birlikte çalışmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.Bizim analarımızı, bacılarımızı yaraa gibi gören zihniyetten dolayı 2008 yılındaki AK Parti kapatma davasında yargılanan biriyim. Burada görüyorum başı açık, kapalı, sakallı, sakalsız birçok insan var. Türkiye’nin yansımasından mutsuz olan maalesef örümcek kafalılar da var. Bizim en büyük meselemiz, amacımız muasır medeniyetler seviyesini aşmak için bize tavsiyede bulunan, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen, hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen ulu önder Atatürk’ün sözlerinin örümcek kafalarıyla örtmeye çalışanlarla mücadele etmek bilim yuvasının en önemli görevlerinden birisidir. İnşallah 21. Yüzyılda Türkiye’nin 2. Yüzyılına girdiğimiz bu süre içerisinde artık geçmişle hesaplaşan değil, birbiriyle kucaklaşan Türkiye’yi ileriye doğru emin adımlara götürecek bir topluluğun olması için gayret göstermemiz gerekir” diye konuştu.