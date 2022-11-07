Elma Festivalinde Niğde'ye yıldız yağacak

Ünlü sanatçılar Kıraç ve Derya Uluğ, Elma Festivalinde Niğdeli hayranlarıyla buluşacak. 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin birinci gününde Kıraç, ikinci gününde ise Derya Uluğ konser verecek.

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  • 07.11.2022 17:18
  • Güncelleme: 07.11.2022 17:18
Elma Festivalinde Niğde'ye yıldız yağacak
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Ünlü sanatçılar Kıraç ve Derya Uluğ, Elma Festivalinde Niğdeli hayranlarıyla buluşacak. 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin birinci gününde Kıraç, ikinci gününde ise Derya Uluğ konser verecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 2. Hasat Günleri çerçevesinde düzenleyecekleri Elma Festivaline tüm vatandaşların katılımını beklediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl ‘patates’ temasıyla gerçekleştirdikleri festivalinin bu yılki temasının ‘elma’ olacağını anımsatan Başkan Özdemir, “Niğde elmasını ve şehrimizi hem yurt içinde hem de uluslararası boyutta tanıtacağımız festivalimiz, ünlü sanatçılarımızın da katılımıyla şölen havasında geçecek. Sadece Niğde içinde değil, çevre illerden ve yurt genelinde vatandaşlarımızı, festivalimize davet ediyoruz” dedi.

Ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra gösteri, söyleşi, panel ve çeşitli yarışmaların düzenleneceği Elma Festivali, 12 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Derbent Kavşağında Cumhuriyet Meydanına kadar gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festival alanındaki açılış töreninin ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı mehteran birliği ve bando takımları konser ve gösteri düzenleyecek. Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin elma, yemek ve tatlı sunumlarının da olacağı festivalin ilk gününde çeşitli yarışmalar ve gastronomi söyleşileri de gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da ise ünlü sanatçı Kıraç, Niğdeli hayranlarıyla buluşacak. 13 Kasım Pazar günü saat 15.00’de düzenlenecek yarışmalarla devam edecek olan festivalde, ‘Geçmişten Geleceğe Niğde Gastronomisi’ konulu panel gerçekleştirilecek. Esat Ergüven ve Mavi Velespit Konserinin ardından saat 19.00’da Derya Uluğ’un sahne alacağı konser gerçekleştirilecek.

İHA

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