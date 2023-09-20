'Elma Festivaline katılan elmasız dönmeyecek'

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2’incisi düzenlenecek olan Yahyalı Elma Kültür ve Turizm Festivali ile ilgili olarak, “Elma tadında bir festival olacak. Dağıtılacak elmamızın sonu yok. Dostlarımız elmasız geri dönmeyecek” dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2’incisi düzenlenecek Yahyalı Elma Kültür ve Turizm Festivali hakkında bilgiler verdi. Gazeteciler Cemiyeti’nde konuşan ve festivale bütün vatandaşları davet eden Öztürk, çok kıymetli bir meyvenin festivalini yaptıklarını söyledi. Festivalde ilk gün Elif Buse Doğan’ın, ikinci günde Uğur Işılak’ın sahne alacağını söyleyen Esat Öztürk, “Yahyalı Elması Kültür ve Turizm Festivali’ni Eylül ayının 22 ve 23’ünde düzenleyeceğiz. Geçen yıl 1’incisini düzenlediğimizde amatör bir ruhla başlamıştık. Bunu biraz daha profesyonelce yapacağımıza inanıyorum. Cuma günü saat 14.00’da bir bahçemizde elma hasadımızı başlatmış olacağız. Daha sonrada meydanımıza geçerek, protokol konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Kıymetli sanatçılarımız var. Birinci gün Elif Buse Doğan, ikinci günde Uğur Işılak’ı ağırlamış olacağız. Her ikisi de sevilen sanatçılarımız. Organizasyonda emekleri geçenler var. Ben onlara yürekten teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımız gece-gündüz demeden bunu üstlendiler. Taşın altına elini koydular. Yani biz gece-gündüz demeden festivale odaklandık. Elmayı dalından kopartmak çok farklı. ‘Aç karnına bir tane elma bir daha ilaç alma’ diye bir sloganımız var. Çocukluktan da duyduğumuz. Elmanın ve elma sirkesinin faydaları izleyicilerimiz araştırırlarsa göreceklerine inanıyorum. Sirkenin de aç karnına ne kadar faydalı olduğu ile ilgili sağlıkçılarımızın önerileri var. Biz böyle kıymetli bir meyvenin festivalini yapıyoruz. Kayseri’miz gilaburusu ile kayısısı ile üzümü ile çok zengin. Yahyalı’ya yakışan elma festivaliydi. Turizmde yakışır. Zira biz şelaleleri diyarıyız. 7 tane dünyaca ünlü şelaleye sahibiz. Böyle bir il ve ilçeyiz” diye konuştu.

Festivale katılan vatandaşların hiçbirini boş göndermeyeceklerini ve bagajlarına mutlaka elma koyacaklarını ifade eden Öztürk, “Dostlarımız elmasız geri dönmeyecek. ‘Yerinde güzel’ diyoruz. Hem toplamanın tadına bakalım hem de inşallah lezzetine bakalım. Festivalimiz hayırlı olsun. Elma tadında bir festival olacak. Bal tadında desem belki olmayacak ama elma gerçekten tatlı bir meyve. Dağıtılacak elmamızın sonu yok. Dünyanın en tatlı elması diyoruz. Bizim iddiamız budur. En lezzetli elmayı inşallah misafirlerimize dağıtacağız. Allah ‘verirseniz, artırırım’ diyor. Yahyalı olarak söylüyorum; hediye olarak dağıtmayı seven bir yapımız var. Gelen misafirlerimizin hepsine elma ikramımız olacak. Bazen 120 bin ton, bazen de bakıyoruz zirai don olduğu zaman 80 bin tona kadar düşüyor. Yıllara göre böldüğümüz zaman ortalama çıkan ürün 100 bin ton. Bunun ancak 45 bin tonunu saklayabiliyoruz. Geriye kalan 20-25 bin tonu ya Isparta’ya gidiyor ya Karaman’a gidiyor ya da Niğde’deki depolara gidiyor. Yani Yahyalı’da belki 20-30 bin ton daha bizim soğuk hava deposuna ihtiyacımız var. Biz elimizdeki 2 bin tonluk bir soğuk hava deposunu özel sektöre ihale etmiş olduk. Ondan da 30 milyon TL gibi ciddi manada bir gelir elde ettik. Yani nüfusu 35 bin olan bir Yahyalı’da 30 milyon gibi bir gelir hatırı sayılır bir gelir. Elma depomuz yetersiz. Özel sektörü bu konuda teşvik ediyoruz. Hatta 40 dönümlük bir yerimiz var. Elma deposu işleticilerimize de buradan duyuruyoruz” şeklinde konuştu.