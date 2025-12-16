Elvan Öztürk, “Madde bağımlılığı bir nesli hedef alan en sessiz tehditlerden biridir”

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, madde bağımlılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, adde bağımlılığı ile mücadelenin erteleneme bir milli sorumluluk olduğunu, parti meselesi değil milletin meselesi olduğunu vurgulayarak, "Madde bağımlılığı, yalnızca bireyi değil; aileyi, toplumu ve nihayetinde milletin yarınlarını hedef almaktadır. Bu tabloya kayıtsız kalmak, geleceğe karşı sorumluluktan kaçmaktır. Evladını kaybetme korkusuyla yaşayan anne ve babaların yaşadığı çaresizlik artık görmezden gelinemez. Rehabilitasyon ve tedavi süreçleri güçlendirilmeden, aileler desteklenmeden bu mücadelede sonuç almak mümkün değildir. Bu sorun iktidar-muhalefet ayrımıyla konuşulamaz. Devletin tüm kurumları ortak akılla hareket etmeli, önleyici politikalar kararlılıkla uygulanmalı ve bu konu ülkenin birinci gündem maddelerinden biri haline getirilmelidir. Bugün atılmayan her adım, yarın telafisi mümkün olmayan kayıplar anlamına gelir. Anahtar Parti olarak bu konuda susmayacak, toplumsal farkındalığı büyütmeye ve kalıcı çözümler üretilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.