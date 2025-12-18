Emekçilerden yetkililere çağrı: 'Emekli ve asgari ücret en az 40 bin TL olmalı'

Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Kayseri şubesi, emekli maaşlarının artmasına yönelik basın açıklamasında bulundu. Burada konuşan Türkiye Emekli ve Emekçiler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaztürk, “Bugün emekliler ve asgari ücretliler, artan hayat pahalılığı karşısında tarihinin en ağır geçim krizlerinden birini yaşamaktadır. Gıda, kira, ulaşım, enerji ve sağlık harcamalarındaki fahiş artışlar, mevcut maaşları fiilen yok hükmünde bırakmıştır. Emekli aylıkları da asgari ücret de temel ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Açlık ve yoksulluk sınırlarının her ay yeniden yükseldiği bir ortamda, milyonlarca insan borçla ayakta durmaya zorlanmaktadır. Pazara çıkamayan emekli, 70 ila 80 yaşındaki insanlar iş aramak zorunda kalmaktadır kirayı ödeyemeyen asgari ücretli bu tablonun en somut göstergesidir. Bu durum ne kaderdir ne de kaçınılmazdır; yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Buradan kamuoyuna açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz: Emekli aylıkları ve asgari ücret en az 40 bin TL seviyesine derhal yükseltilmelidir. Ücret ve maaşlar, gerçek hayat pahalılığını yansıtan bağımsız enflasyon verileri esas alınarak belirlenmelidir. Kira ve temel gıda fiyatları karşısında eriyen gelirler için kalıcı refah payı uygulanmalıdır. Emekli ve çalışan, geçici desteklerle değil kalıcı gelir güvencesiyle korunmalıdır. İnsan onuruna yakışır bir yaşam; yeterli beslenme, barınma, sağlık ve eğitim hakkını içerir. Bugünkü ücret ve maaş düzeyi bu hakların hiçbirini karşılamamaktadır. Emekli, çalıştığı yılların karşılığını istemektedir. Asgari ücretli, emeğinin hakkını talep etmektedir. Bu nedenle talebimiz nettir: En az 40.000 TL emekli aylığı ve asgari ücret, lütuf değil zorunluluktur. Aksi halde yoksulluk derinleşecek, sosyal adalet daha da zedelenecektir. Yetkilileri, toplumun geniş kesimlerinin bu haklı talebini görmezden gelmemeye davet ediyoruz. Emeklinin ve çalışanın sesi duyulana, insanca yaşam sağlanana kadar bu talebi dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.