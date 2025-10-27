Emekli Astsubaylar Derneği'nden tanıtım toplantısı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği kahvaltılı tanıtım brifingi verdi. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Ali Karademir,' Üzülerek belirtmek gerekirse bugün astsubay toplumu açık ve net biçimde mağdur edilmekte.' dedi.

Kahvaltı sonrası konuşmasında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği başkanı Ali Karademir,” Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ülke genelinde 99 şubesi bulunan 35 bin üyesi ilimizde ise üç bine yakın emekli astsubay ile KAMU yararına faaliyet yürüten, 2847 sayılı kanun kapsamında kurulan  askeri dernek içinde üye sayısı ve yaygın şube yapısıyla  en büyük dernek olmakla birlikte ülkemizin en büyük STK, larından biridir.

Astsubaylık mesleği yüzyılı aşkın süredir  ülkesi mlletine hizmette emeği emeğinin yanında  canınını ortaya koymaktan  imtina etmemiş gerek cumhuriyetin kuruluşunda  gerek muhafazasında Vecihi Hürkuştan, Yusuf Dikece kahramanlık timsali bir meslek grubu olmuştur. Üzülerek belirtmek gerekirse bugün astssubay toplumu açık ve net biçimde mağdur edilmekte. Anayasal hakkı zedelemeden biz hakkımızdan fazlasını değil sdece hakkımızı istiyoruz. Biz kimseden ulufe, lütuf, imtiyaz istemiyoruz, biz hakkımızı istiyoruz biz yine söylüyorum adalet istiyoruz ve hakkımızı alana kadar tüm inaç, azim ve kararlığımızla yasal sınırları içinde mücadeleye devam edeceğiz susmayacağız yılmayacağız ”dedi.

