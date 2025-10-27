Emekli Astsubaylar Derneği'nden tanıtım toplantısı

Kahvaltı sonrası konuşmasında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği başkanı Ali Karademir,” Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ülke genelinde 99 şubesi bulunan 35 bin üyesi ilimizde ise üç bine yakın emekli astsubay ile KAMU yararına faaliyet yürüten, 2847 sayılı kanun kapsamında kurulan askeri dernek içinde üye sayısı ve yaygın şube yapısıyla en büyük dernek olmakla birlikte ülkemizin en büyük STK, larından biridir.

Astsubaylık mesleği yüzyılı aşkın süredir ülkesi mlletine hizmette emeği emeğinin yanında canınını ortaya koymaktan imtina etmemiş gerek cumhuriyetin kuruluşunda gerek muhafazasında Vecihi Hürkuştan, Yusuf Dikece kahramanlık timsali bir meslek grubu olmuştur. Üzülerek belirtmek gerekirse bugün astssubay toplumu açık ve net biçimde mağdur edilmekte. Anayasal hakkı zedelemeden biz hakkımızdan fazlasını değil sdece hakkımızı istiyoruz. Biz kimseden ulufe, lütuf, imtiyaz istemiyoruz, biz hakkımızı istiyoruz biz yine söylüyorum adalet istiyoruz ve hakkımızı alana kadar tüm inaç, azim ve kararlığımızla yasal sınırları içinde mücadeleye devam edeceğiz susmayacağız yılmayacağız ”dedi.