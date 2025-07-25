Emekli Köyleri ve yaşlılara özel yaşam alanları masaya yatırıldı

Dernek adına Başkan Hayrullah Can, Ünal Tayfur, Ercan Karaaslan ve Ebubekir Atik, bu anlamlı buluşmada Kayseri’yi temsil etti.

Toplantıya Sivas Vali Yardımcısı, İl Kültür Müdürü, Vakıflar Bölge Müdürü, Divriği Belediye Başkanı ve Kaymakamı gibi birçok kurumdan temsilciler iştirak etti. Divriği Ulu Camii’nin bitişiğindeki tarihi şifahane yapısının manevi atmosferinde gerçekleşen görüşmeler, yaşlılık dönemine dair toplumsal sorumluluk bilincini pekiştiren bir zeminde ilerledi.

Türkiye’de ve yurt dışında yaşlanan bireylerin yalnızlık, bakım ihtiyacı ve aile bağlarındaki zayıflama gibi sorunları gündeme taşındı. Bu çerçevede, “emekli köyleri” ve yaşlılara özel yaşam alanları oluşturulması yönünde fikir alışverişi yapıldı. Kayseri ATIB Derneği’nin öncülüğünde yürütülen projeler örnek olarak sunuldu. Özellikle Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahane geleneğinden ilhamla yaşlı bakım merkezi kurulması yönündeki çalışmalar dikkat çekti.

Toplantıda, ömrünü vatana ve millete hizmetle geçiren büyüklerin, hayatlarının son dönemlerinde yalnızlaştırılmadan, onurlu bir yaşam sürebilmeleri için manevi ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, Kayseri’de yaşlılara hizmet verecek bir bakım köyü projesinin detaylandırılması kararlaştırıldı.

Divriği’deki tarihi şifahane yapısından ilhamla, “Kim25” yılı kapsamında benzer bir toplantının yeniden yapılması ve bu mekânın yaşlılara yönelik projelere ev sahipliği yapması önerildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan hasta bakım merkezlerinin yeterliliği tartışıldı; dünyadaki örnekler ışığında daha akılcı ve vicdani projelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantı, yaşlılık dönemini sadece bir bakım süreci değil, aynı zamanda bilgelik ve toplumsal katkı dönemi olarak gören bir anlayışın temsilcisi oldu. Katılımcılar, yakın zamanda tekrar bir araya gelerek konuşulanları değerlendirme sözüyle toplantıdan ayrıldılar.

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