Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri 14 Mart'ta başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile mart ayı emekli aylıklarının 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Buna göre SSK kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara 14 Mart 2026’da; ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlara 15 Mart 2026’da; ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart 2026’da ödeme yapılacak. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alan emekliler için ödemeler ise ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart 2026’da, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart 2026’da gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri de 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.