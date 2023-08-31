Emekli öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'İlkyardım insana her yaşta gereklidir' projesi çerçevesinde emekli öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi.

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  • 31.08.2023 12:25
  • Güncelleme: 31.08.2023 13:43
Emekli öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’İlkyardım insana her yaşta gereklidir’ projesi çerçevesinde emekli öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi.

’İlkyardım insana her yaşta gereklidir’ projesi çerçevesinde Kayseri Öğretmenevinde emekli öğretmenlere yönelik ilkyardım kursu düzenlendi. Düzenlenen kursta İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri, katılımcılara konu başlıkları halinde uygulamalı olarak eğitim verdi. Kursa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise; ilk yardım alanında şuurlu olabilmenin önemine değinerek; "İlk yardım dediğimiz zaman insanın hayat boyu ihtiyaç duyabileceği bir süreç. Biraz önce anlatılan bilgiler, gerçekten de insan olmanın getirdiği heyecandan dolayı zaman zaman ihmal ettiğimiz şeyler. Bazen çok küçük dokunuşlar, anında müdahaleler insan hayatını kurtarmak için yeterli olabiliyor. Bunun için de her alanda olduğu gibi bu alanda da şuurlu olabilmek, yeterli bilgiye sahip olmak çok önemli. Yaşam içerisinde eğitimin sadece okulda değil yaşamın her alanında geçerli olduğunu düşünüyoruz. İnsanın her zaman her konuda mutlaka öğrenmeye açık olması çok önemli. Bugün düzenlenen semineri çok önemsiyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç beklemediğimiz anlarda, yaşayabileceğimiz kriz anlarında insanın bazen ne yapacağını bilememesi üzüleceğimiz felaketlerle karşılaşmamıza neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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İHA

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