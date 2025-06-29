Emekli vatandaş Aşkın Genç'e dert yandı: 'Maaş yetmiyor, yetişemiyorum'
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'de emekli vatandaşlar ile bir araya geldi. Bir emekli vatandaş ise Milletvekili Genç'e 'Maaş yetmiyor, yetişemiyorum. Tek başıma yaşıyorum. Cumhurbaşkanım herkese yardım ediyor, bize yardım etmiyor' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emekli vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. 12 bin TL kira ödediğini ifade ederek çalışamadığını ve hükümetten destek istediğini söyleyen emekli vatandaş, hükümete çağrıda bulunarak; “Maaş yetmiyor, yetişemiyorum. Tek başıma yaşıyorum. Cumhurbaşkanım herkese yardım ediyor, bize yardım etmiyor. Niye getirdin o kadar ahaliyi başımıza yığdın, biz aç susuz kalıyoruz burada. Biz sürünelim mi sokaklarda? Ne yapacağım ben? Bana da bir yardım etseniz Bağ-Kur gibi bir yerden. İş göremiyorum, bir yerlere gidemiyorum, çalışamıyorum. Belimde bel fıtığı var, dizlerim kireçlenmiş yürüyemiyorum ameliyat olacağım” ifadelerini kullandı.