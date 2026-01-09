Emekliler için 2026 Yılına Özel Avantajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2026 yılı “Emekliler Yılı” nedeniyle yeni bir dönem başladı. Alınan karara göre; statüsü ne olursa olsun (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve EYT kapsamında emekli olan tüm vatandaşlar, kamuya ait kültürel ve sanatsal faaliyetlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.

Hangi Hizmetler Ücretsiz Oldu?

Yeni düzenleme ile birlikte emekliler şu noktalara girişlerde cüzdanlarını çıkarmayacak (para ödemiyecek) :

Müze ve Ören Yerleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm müzeler ve tarihi alanlar.

Devlet Tiyatroları: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı sahnelerdeki oyunlar.

Milli Parklar: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tabiat parkları.

Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan bazı haklar, yaş sınırı olmaksızın tüm emeklilere yayıldı. Özellikle EYT düzenlemesiyle genç yaşta emekli olan milyonlarca vatandaş da bu haktan, emekli kimlik kartlarını göstererek faydalanabilecek.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, uygulamanın “Özel İşletmeler” için geçerli olmadığıdır. Yani özel tiyatrolar veya özel müzeler bu kapsamın dışındadır. Emeklilerimizin mağduriyet yaşamaması için gidecekleri yerin “Kültür ve Turizm Bakanlığı”na bağlı olup olmadığını önceden kontrol etmeleri veya kapıda “Müzekart Geçerlidir” ibaresini aramaları önemlidir. Girişlerde mutlaka e-Devlet üzerinden oluşturulabilen “Dijital Emekli Kimliği” veya fiziksel kart ibrazı zorunludur.