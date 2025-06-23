Emeklilere Jimnastik Aktivitesi

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., kent merkezindeki genç, yaşlı bütün vatandaşları spora davet ederek jimnastik yaptırdı.

Kayseri’de spor altyapısını güçlendirerek, yeni projeler ortaya koyan ve amatör, profesyonel her kesimden vatandaşa spor faaliyetlerini çeşitlendirerek sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kez de emekli vatandaşlara yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.

Kent merkezinde yer alan emekliler kafeteryasındaki vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Spor A.Ş. ekibi, kafeteryadaki vatandaşlara jimnastik hareketleri yaptırdı. Girişim ve ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar da birbirinden faydalı jimnastik hareketlerini özenle gerçekleştirdi.

“Bugün Sizlerle Spor Yapmaya Geldik”

Spor A.Ş. personeli emekliler kafeteryasındaki ziyaretlerinde, kafeterya konuklarına, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’den geliyoruz. Bugün sizlerle spor yapmaya geldik. Hepinizi spora davet ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu. Davete icabet eden kafeterya misafiri vatandaşlar, Spor A.Ş. ekibinin koordinesinde jimnastik hareketleri yaptı.

“Fazla Yaşamanın Sırrı, Spordur, Temiz Havadır. Spor Sağlık Demektir”

Etkinliğe katılan vatandaşlar, “Fazla yaşamanın sırrı, spordur, temiz havadır, spor sağlık demektir. Spor yapmazsan yatakta yatarsın veyahut da evden dışarı çıkamazsın” ifadelerinde bulundu.

Spor A.Ş. personeli ise yaptıkları değerlendirmede, “Şehrin herhangi bir sokağında, caddesinde, parkında karşınıza çıkabiliriz. Bugün de emekliler kafeteryasında vatandaşlarımızın enerjisine enerji katmaya geldik. Sporu hayatın her anına katmaya devam edeceğiz çünkü doğamızda hareket var. Bize katılan ve eğlenceye ortak olan katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bir başka sürpriz noktamızda buluşmak dileğiyle” ifadeleri ile Kayserilileri spora teşvik etti.