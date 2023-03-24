Emeklilerin bayram ikramiyesi belirlendi
Emeklilere hem ramazan hem de Kurban Bayramından önce verilen Bayram İkramiyeleri 2 bin lira oldu.
- 24.03.2023 20:45
- Güncelleme: 24.03.2023 20:45
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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 7 bin 500 lira altında olan emekli maaşlarının 7 bin 500 olacağını, 7 bin 500 lira üzeri maaş alanlarda ise bir değişiklik olmayacağını söyledi.
Elitaş ayrıca, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin lira olacağını açıkladı.
1ha
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