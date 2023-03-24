Emeklilerin bayram ikramiyesi belirlendi

 Emeklilere hem ramazan hem de Kurban Bayramından önce verilen Bayram İkramiyeleri 2 bin lira oldu. 

PAYLAŞ
  • 24.03.2023 20:45
  • Güncelleme: 24.03.2023 20:45
  • 55
Emeklilerin bayram ikramiyesi belirlendi

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 7 bin 500 lira altında olan emekli maaşlarının 7 bin 500 olacağını, 7 bin 500 lira üzeri maaş alanlarda ise bir değişiklik olmayacağını söyledi. 

Elitaş ayrıca, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin lira olacağını açıkladı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

İmam nikahlı eşinin altın ve parasını yağmadan yargılanan şahısa 8 yıl 5 ay hapis

İmam nikahlı eşinin altın ve parasını yağmadan yargılanan şahısa 8 yıl 5 ay hapis

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu

Melikgazi Belediyesi camileri gül suyuyla temizledi

Melikgazi Belediyesi camileri gül suyuyla temizledi

'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

Oruç tutarken su tüketimine dikkat

Oruç tutarken su tüketimine dikkat

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

6
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aday adayı Özvarinli, 'Memleket için hizmet ettik, güzelce hizmetimizi tamamladık'

Aday adayı Özvarinli, “Memleket için hizmet ettik, güzelce hizmetimizi tamamladık”

Kayserispor İstanbulspor provasını kaybetti

Kayserispor İstanbulspor provasını kaybetti

DAHA FAZLA
Emeklilerin bayram ikramiyesi belirlendi

Emeklilerin bayram ikramiyesi belirlendi

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı

Ramazan'da Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Ramazan’da Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde ziyaretçi yoğunluğu

Cemiyet yönetiminden Çetinsaya'ya kınama

Cemiyet yönetiminden Çetinsaya'ya kınama

Kocasinan Belediyesi'nden cemaate tatlı ikramı

Kocasinan Belediyesi’nden cemaate tatlı ikramı