Emeklilerin maaş farkları 4 Şubat'ta ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini bildirdi. Emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

