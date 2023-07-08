Emekliye zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi

Asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşına gelecek zamdaydı. Dün gece emekli maaşına uygulanacak olan zam oranı açıklandı. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam alacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacak kişiler de yararlanacak. Böylece haziran ayında 7 bin 901 lira olan en düşük emekli memur aylığı 9 bin 876 lira olacak.