Emine Timuçin, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, bugün görevinden istifa ederek AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

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  • 17.03.2023 16:04
  • Güncelleme: 17.03.2023 16:05
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Emine Timuçin, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı başvuru heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Bugün AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklamasıyla aday adayı olduğunu duyurdu.  

9 yıl kadın kolları başkanlığı görevini 4 yıl Talas, 5 yıl da İl Başkanlığı’nda yaptığını belirten Timuçin, “Büyük bir göreve talip olduk. Her daim Cumhurbaşkanımızın yanında yol arkadaşı olma sözüyle çıktığımız bu yolda onun yanındayız. Teşkilatımla birlikte gerek kadın kolları gerek il başkanlığı gerekse mahalle başkanlığı ve ilçe başkanlığı ile birlikte büyük bir yol kat ettik. Teşkilatımızın her kademesinde görev almış bütün dava arkadaşlarımdan helallik istiyor, teşekkür ediyorum. Bu görevde kadın kolları olarak liste açıklanana kadar istifamız olmuyor bunu belirtmek istiyorum. Bu bir veda değil bizler unvan değişikliğiyle asla görevi bırakacak kişiler değiliz. Bu görevler bırakılsa da biz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığına devam edeceğiz. Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik diyen, ömrünü milletine adayan liderimizin izinde daima yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamda başlasın Türkiye Yüzyılı sloganıyla başlattığımız bu serüvenimizde rabbim çıktığımız bu yolda başta memleketimize, Kayserimize, teşkilatımıza, 28’nci dönem Milletvekilliği aday adaylığımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı. 

Daha sonra Emine Timuçin, milletvekilliği aday adaylığı dosyasını teşkilata verdi. AK Parti’de aday adaylık başvuruları 22 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. Ardından temayül yoklaması için seçim yapılacak.

1ha

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