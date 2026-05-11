Emirhan Arslan cinayetinin firari şüphelisi Mersin’de yakalandı

Kayseri’de 29 Mart’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Emirhan Arslan’ın cinayetinin asli şüphelisi A.K. (51) Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.

29 Mart 2026 tarihinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak'ta meydana gelen olayda 21 yaşındaki Emirhan Arslan silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin asli şüphelisi A.K. (51), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince kurulan özel ekip tarafından istihbarat metodları ile yapılan saha çalışmaları ve yaklaşık 575 saatlik kamera incelemeleri sonucu Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şüphelinin kaçmasına yardım ve yataklık yapan kardeşleri (O.K.-Kayseri-1970), (D.K.-Kayseri-1965) ve amcasının oğlu (O.K.-Kayseri-1979) isimli şahıslar 10.05.2026 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Emirhan Arslan’ın ailesi cinayet ile ilgili bilgi verene 5 bin Euro ödül verileceğini açıklamıştı.