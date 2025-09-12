Emlak Katılım'dan, faizsiz ev ve işyeri finansmanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı’nda sistem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sistemin en önemli özelliklerinin faizsiz olması ve doğrudan devlet güvencesi taşıması olduğunu vurguladı. Vatandaşların Emlak Katılım şubelerine giderek faizsiz finansman modeliyle ev, araç veya iş yeri için kendi bütçelerine uygun aylık taksit belirleyebileceğini söyleyen Kurum, sistemde iki farklı model sunulacağını ifade etti.

Birinci modelin çekiliş sistemi olacağını belirten Kurum, “Her ay noter huzurunda yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekle vatandaşlarımız ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek” dedi.

İkinci modelin ise çekilişsiz, müşteri bazlı bir tasarruf finansman modeli olduğunu aktaran Kurum, “Bu modelde teslimat tarihi müşterinin belirlediği şekilde ayarlanacak. Vatandaşlarımız ister peşinat ödeyerek, ister taksitlere bölerek evini ya da arabasını alabilecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, her iki modelde de belirli bir birikimin ardından kalan finansman tutarının Emlak Katılım Tasarruf Finansman firması tarafından karşılanacağını, vatandaşın kalan taksitlerini mülkünü kullanırken ödemeye devam edeceğini kaydetti.