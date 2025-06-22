Emlak sektöründe yeni dolandırıcılık yöntemi: 'Sazan Sarmalı'

Gayrimenkul sahibi Özlem Yıldız, emlak sektöründe son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Yıldız, özellikle “sazan sarmalı” adı verilen yönteme karşı vatandaşları uyararak: “Emlakçılar olarak biz de çok zor durumdayız. “Sazan Sarmalı” isminde bir dolandırıcılık çetesi var. Kendilerinin ilan girdikleri vatandaşları takip ediyorlar, ilanlardan arıyorlar. Dairelerini satmak istiyorlar, yetkiyi ve tapu resmini alarak bize geliyorlar. Biz de daireyi alıyoruz. Tapuya gidiyoruz. Dairenin tanıdığının ya da kendilerinin üzerine olduğunu söylüyorlar. Resmi olan kısmı bir IBAN’a, kalan kısmı da başka bir IBAN’a olacak şekilde belirtiyorlar. Bizi de o noktada dolandırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde hiçbir hak iddia edilemiyor. Dairesini satmak isteyen kişi dolandırıcı, emlakçı da dolandırılmış oluyoruz. Biz de bu konudan muzdaribiz. Herkes bildiği işi yaparak bildiği firmaya gitmeli. Kontrollü bir şekilde gidildiğinde dolandırılma ihtimali de ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.