Emlak sektörünün gözü gurbetçilerde

Yaz aylarının gelmesiyle gurbetçiler de memleketine dönmeye başladı. Gayrimenkul satışlarında durağanlık yaşanırken, sektör temsilcileri gurbetçilerin piyasayı canlandırmasından umutlu. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak, 'Gurbetçi olmadan Kayseri'de gayrimenkul sektöründe ticaret zayıf demektir' dedi. 

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  • 20.06.2023 19:36
  • Güncelleme: 21.06.2023 10:27
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Emlak sektörünün gözü gurbetçilerde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yurtdışında yaşayan Kayserili vatandaşlar yaz ayının gelmesiyle memleketine dönecek ve bu da piyasaları etkileyecek. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak, gurbetçi vatandaşların Kayseri piyasasında önemli bir rolü olduğunu söyledi. Koçak, “Gurbetçi demek gayrimenkul sektöründe Kayseri’nin dinamiği demektir. Gurbetçi olmadan Kayseri’de gayrimenkul sektöründe ticaret zayıf demektir. Gurbetçi, şehrimizin dinamiğidir. Dünya genelinde ciddi bir enflasyon var ve bundan ülkemiz de etkilendi. Bundan 3-4 yıl önce gurbetçi bir müşterimize İldem veya Talas bölgesinden 50 bin Euro’ya 3+1 daire verebiliyorduk ancak şu an bu yerler şu anda 80-85 bin Euro oldu ve otomatik olarak alım gücü çok düştü. Geçen yıl düşüş vardı bu yıl da az olacak ama yine bir düşüklük bekliyorum” ifadelerini kullandı.
‘KAYSERİ’DE İÇ PİYASA NEREDEYSE DURMA NOKTASINDA’
İç piyasanın durma noktasında olduğunu ve sebebinin de uygun kredi alınamaması olduğunu belirten Koçak, “Kayseri’de iç piyasa neredeyse durma noktasında ve bunun sebebi de kredi musluklarının doğrudan kapalı olmasıdır. Kredi musluklarının açılması lazım, açıldığı gibi de finansman kanalının minimum 15 yıl olması lazım. Talas bölgesinde 1+1 ortalama bir daire 700 bin liradan başlıyor, 4+1 dediğimiz lüks proje konutlar da maksimum 10 milyon lira. 0-3 yaş binalarda ise bir aile ortalama 1 buçuk milyon liraya konut bulabilir” diye konuştu.

1ha

Kayseri Gündem
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