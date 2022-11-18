Emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Talas Belediyesi hizmet binasında bulunan vezneler, 19-30 Kasım tarihleri arasında mükellefler için hafta sonu da hizmet vermeye devam edecek. 30 Kasım Çarşamba gününün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu. 2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin 2’nci taksit ödemesine ilişkin kısa bir açıklama yapan Yalçın, işlemlerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için veznelerin mesai saatlerinin de yeniden ayarlandığını belirtti.

‘ÖDEMELER HEM ONLİNE HEM VEZNEDEN’

Ödemelerin gerçekleştirilebileceği 19-30 Kasım tarihleri arasında veznelerin kapanış saatinin de hafta içi 08.00-19.00 saatleri olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Yalçın, “Hafta sonu da hizmet verecek vezneler Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca online ödeme sistemiyle de vatandaşlarımız www.talas.bel.tr adresinden ödemelerini gerçekleştirebilirler” şeklinde konuştu.