Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. Ödemesi başladı
Melikgazi Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinin 2. taksitinin başladığını duyurdu. Vergi ödemeleri 1 Aralık Pazartesi gününe kadar vezneler üzerinden yapılabilecek.
Melikgazi Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 2. taksit ödemeleri için vezneler: hafta içi 08.30-19.00 saatleri arasında, hafta sonları 09.00 -17.00 saatleri arasında ve öğle arasında hizmet verecek. Ödemeleri Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binası veznelerinden veya www.melikgazi.bel.tr adresinden yapılabilir. Son gün: 01 Aralık Pazartesi.