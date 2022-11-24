Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemeleri'nde Son Gün 30 Kasım

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin devam ettiğini belirterek, 2'nci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım çağrısında bulundu. Başkan Özdoğan ödemelerin belediyeye gelmeden web sitesi üzerinden de yapılabildiğini belirterek, elde edilen gelirlerin ilçeye hizmet olarak geri döneceğini söyledi.

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  • 24.11.2022 10:01
  • Güncelleme: 24.11.2022 10:20
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemeleri'nde Son Gün 30 Kasım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin devam ettiğini belirterek, 2’nci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım çağrısında bulundu. Başkan Özdoğan ödemelerin belediyeye gelmeden web sitesi üzerinden de yapılabildiğini belirterek, elde edilen gelirlerin ilçeye hizmet olarak geri döneceğini söyledi.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Çarşamba günü sona erecek olan vergi yatırma işlemleri, belediye veznelerinden nakit veya kredi kartlarının yanı sıra Hacılar Belediyesi web sitesi https://online.hacilar.bel.tr/ebelediye/ adresinden de ödeme yapılabilecek. Başkan Özdoğan, alınan vergilerin vatandaşa hizmet olarak döndüğünü belirterek; “Vatandaşlarımız Emlak Vergisi’nde ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım Çarşamba gününe kadar ödeyebilecek. Belediyemize ödenen bu vergiler ilçemize hizmet olarak dönecek. Hep birlikte el ele daha güzel bir Hacılar için çalışıyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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