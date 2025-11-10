Melikgazi Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada: “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi taksit ödemeleri başladı Kıymetli vatandaşlarımız; Vergi ödemelerinizi 01 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar, Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan veznelerimizden 08.30 - 17.30 saatleri arasında; ya da http://ebelediye.melikgazi.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilirsiniz. Vergisini ödeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.