Melikgazi Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Vergi ödemeleri 1 Aralık Pazartesi gününe kadar vezneler üzerinden yapılabilecek.

Melikgazi Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada: “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi taksit ödemeleri başladı Kıymetli vatandaşlarımız; Vergi ödemelerinizi 01 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar, Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan veznelerimizden 08.30 - 17.30 saatleri arasında; ya da http://ebelediye.melikgazi.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilirsiniz. Vergisini ödeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

