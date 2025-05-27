Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Haziran

Yetkilileri, vatandaşların gecikmeye düşmemeleri ve cezai işlemle karşılaşmamaları için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiğini vurguladı. Vergi ödemeleri, Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde alınmakta olup, ilk ödeme dönemi şu anda aktif durumda.

Vezneler Hafta Sonu Açık

Belediye, vergi ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına çeşitli kolaylıklar sunmakta. Vergi mükellefleri, hafta içi sabah 08.30'dan akşam 19.00'a kadar, hafta sonu ise 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında veznelerde işlem yapabilirler.

Ayrıca, Melikgazi Belediyesi'nin e-belediye sistemi üzerinden 7/24 güvenli bir şekilde online ödeme imkanı da mevcut. Bu yöntem, vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Belediye yetkilileri, vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesinin kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Tüm vatandaşların vergi ödemelerini zamanında yaparak bu sürece katkıda bulunmaları bekleniyor.