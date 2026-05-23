Emlak Vergisi Ödemelerinde Son Gün 1 Haziran

Emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksit ödemeleri için son gün 1 Haziran 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Vatandaşlar, ödemelerini belediye vezneleri aracılığıyla veya internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Belediye vezneleri, yoğunluk yaşanmaması için 23-24-30-31 Mayıs tarihlerinde 09.00–17.00 saatleri arasında, 1 Haziran Pazartesi günü ise 08.30–19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yetkililer, vergi ödemelerinin şehirdeki yatırımların sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurgularken, vatandaşlara “Emlak vergimizi ödemeyi unutmayalım” çağrısında bulundu.

Vatandaşlar ödemelerini kredi kartı ile taksitli veya online sistem üzerinden yapabiliyor. Toplanan vergiler, belediye hizmetlerinin finansmanında kullanılarak eğitim, sağlık, sosyal tesis ve altyapı yatırımlarına kaynak oluşturuyor.

 

 

