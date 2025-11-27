Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 1 Aralık Pazartesi. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödeme yapmayanlara yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Mükellefler ödemelerini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Ödemelerini zamanından yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!