Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 1 Aralık Pazartesi. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödeme yapmayanlara yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Mükellefler ödemelerini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Ödemelerini zamanından yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.
Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.