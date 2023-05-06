Emlak Yönetim'den Kayseri'de Açık Artırma ile Satılık İşyeri

Emlak Yönetim Mobilyakent'te 26 iş yeri ve Kumsmall AVM'de 1 mağazayı ihale ile satacak.

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  • 06.05.2023 11:51
  • Güncelleme: 06.05.2023 12:35
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Emlak Yönetim'den Kayseri'de Açık Artırma ile Satılık İşyeri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Emlak Yönetim Mobilyakent’te 26 iş yeri ve Kumsmall AVM’de 1 mağazayı ihale ile satacak.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olan KUMSMALL’ın yanında bulunan Mobilyakent’te 26 iş yeri ve Kumsmall AVM’de 1 mağazayı ihale ile satacak. İşyerlerinin yüzde 25’i peşin, 120 ay vadeli ve KDV’den muaf bir şekilde satılacağı vurgulanırken, ihalenin 9 Mayıs tarihinde saat 10.30’da yapılacağı belirtildi. Kayseri ve tüm Tramvay son durakta, TOKİ konutları ve 800 adet iş yeri içerisinde Türkiye ve Avrupa’nın en büyük mobilya dekorasyon alışveriş merkezi KUMSMALL’ın yanı başında, Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezi Kayseri’de Mobilyakent Sanayi Sitesi’nde Emlak Müzayede tarafından 26 adet ticari iş yeri 9 Mayıs’ta ihale ile satılacaktır.

’Peşin ödeyenler için meskeni, tapusu, her şeyi hazır’ İş yerlerinin bütün altyapısının kullanıma hazır olduğu belirtildi. İhale; 9 Mayıs tarihinde saat 10.30’da Erciyes Küçük sanayi sitesi konferans salonunda yapılacak. Online başvuru ve katılım süreci hakkında bilgi almak isteyen kişiler emlakmuzayede.com.tr adresinden veya 0212 608 15 00 numarasından Emlak Müzayede müşteri temsilcilerinden detaylı bilgi alabilecekler.

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İHA

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