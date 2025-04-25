Emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia eden 49 kişi, yetkililerden yardım istedi

Kayseri’de iddiaya göre emlakçılık yapan bir kişi verdiği ev ilanlarıyla 49 kişinin 1 milyon dolar parasını aldı. Evlerini ve paralarını alamayan vatandaşlar Kayseri Adliyesi önünde yetkililerden yardım istedi. Ev alma vaadiyle dolandırıldıklarını kaydeden 49 kişi ile Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve mağdurların avukatı Hatice Kübra Yılmaz ile iki vatandaş açıklamalarda bulundu. Mahmut Şahin, " Dünya üzerinde dolandırıcıların bu kadar cirit attığı başka bir ülke var mı? bilmiyorum. İnsanlar uzun yıllar çalışıyorlar ve ’ev alalım’ diye birikim yapıyorlar. Sonra bir hayal tüccarı geliyor ve bu insanların umutlarını çalıyor. Her şeyi resmi yapıyor. Bunu yaparken noteri kullanıyor. Artık bilişim çağındayız ve her şey kayıt altında. Aynı daireyi aynı noterden farklı iki kişiye satabilme yetkisi almış. Noter bunu söylemiyor. Noter yargılanamıyor ve rahat rahat bu işlemleri yapıyor. Aynı noterden aynı daireyi farklı kişilere satış sözleşmesi yapılmış ve insanları dolandırmış. Bahsekonu kişi 2 sene önce savcılığa şikayet edilmiş. Niye kimse bunun önüne geçmiyor. Bu şahıs tek başına değil. Emlakçı da değil. Bir çetesi ve bu çeteyle beraber kişilerden alınan araçlar aynı kişiye veriliyor. Bu kişi de onun ortağı. Daha sonra mağdurlar bu şahsın emlak dükkanına gidiyor. Oraya iki tane cip geliyor, alacaklıymış gibi bu kişiyi kaçırıp, villada misafir ediyorlar. Şebeke çok büyük. Bizim yargı organımız ve kolluk kuvvetlerimiz bunu takip etmiyor. Biz devlete karşı bütün sorumluluğumuzu yapıyoruz. Devletin de bize karşı sorumluluğunu yapıp, bizi kollaması lazım. Şu ana kadar 49 kişi mağdur. Maddi olarak 1 milyon dolarlık bir mağduriyet var " dedi.

AVUKAT YILMAZ: BU HUSUSTA ETKİN BİR SORUŞTURMA GÖREMEDİK

Avukat Hatice Kübra Yılmaz ise, " 2023 yılının temmuz ayında başlıyor. Şikayetler peş peşe geliyor. Ancak mağdurlarda bir korku da var. Zaman içerisinde şikayetler artıyor. Şu an dosyada 49 mağdur ve 16 şüpheli var. Bu şüphelilerden bir kısmı yönünden takipsizlik kararı var. Bu karar verilenler arasında noterde işlem yapan katipte var. Bu işlem aynı katip tarafından yapılıyor ve takipsizlik kararı veriliyor. Sebebi de banka üzerinden herhangi bir para tahsis edilmemesi. Bu devirde banka üzerinden tahsilatın dolandırıcılıkta rahat bir şekilde ispatı mümkün olduğu için böyle bir şey yapmayacağı bilinen bir durum. Bu yüzden HTS kayıtları üzerinden dosyadaki şüpheliler ile bir bağlantısının olup olmadığı takip edilebilirdi. Bu hususta etkin bir soruşturma göremedik. Bu olayla ilgili 2 yıla yakındır dava açılmadı. Önce dava açıldı ama bazı kısmi eksilikler yönünden dosya iade edildi. Burada dava Asliye Ceza Mahkemesine açıldı. Mahkemede basit dolandırıcılık suçları görebilir. Burada 49 mağdur var. Devletin bir kurumu da bu olayda dolandırılmış" diye belirtti.

“’SAVCI, HAKİM TANIDIKLARIMIZ VAR, BU YOLLARLA YAPIYORUZ’ DEDİ, DEMEK Kİ HAKLIYMIŞ”

Mağdurlardan biri ise, “Biz Belsin’de 2 daire sattık parasını verdik. Önce anahtar verdi. Sonra ‘evinizi veremiyorum, paranızı vereyim’ dedi. Onu da vermedi. ‘Bizim Ankara’da savcı, hakim tanıdıklarımız var, bu yollarla yapıyoruz’ dedi. Demek ki haklıymış. İşimiz yürümüyor. Neden bilmiyorum ama savcılarımız biraz ağırdan alıyor. Hakkımızı kendimiz arayacaksak ne yapalım. Çekip vuralım mı? Kendi adaletimizi sağladıktan sonra adalete ne gerek. Biz adalet istiyoruz” diye konuştu.

Mağdurlar basın açıklamasının ardından dağıldı.