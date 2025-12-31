Emlakçılar Odası'nda Başkanlık Yarışı, 'Temsil edemiyorsan meşgul etme'

Emlakçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkan adayı ve Mülk Ofisi sahibi Ertan Taştan, mevcut Oda Başkanı Selim Atasoy’un Kayseri’de düzenlenen Konut ve Yapı Fuarı’nı ziyaret etmemesini eleştirdi.

Yaptığı açıklamada Taştan, “Seçim süreci; dedikodularla, tahriklerle, gereksiz tavırlarla ilerletilemez. Geçtiğimiz günlerde yapılmış olan Kayserimizin konut fuarında ziyaretçi sayısı oldukça yüksekti. Mevcut başkan yine orada yoktu. 4 gün süren konut fuarında tenezzül edip gelmeyen bir başkanla mevcut yönetim idare etmekteyiz. Sayın Başkan, orası keyif koltuğu değil. Lakin temsil edemiyorsan meşgul de etme” ifadelerini kullandı.