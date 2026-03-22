Emmiler Mahallesi’nde bayramlaşma programı düzenlendi

(RHA)- Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi sakinleri, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya gelerek bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Erkilet’te bulunan bir sosyal tesiste gerçekleştirilen programda mahalle sakinleri hem kahvaltı yaptı hem de bayramlaşarak hasret giderdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Programda konuşan Emmiler Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Şevki Dursun, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek mahallede dayanışma ruhunun güçlenmesi adına yapılan çalışmalara değindi. Dursun, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte ayrıca geçmiş dönemde gerçekleştirilen dernek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı bayramlaşma programında mahalle sakinleri bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.