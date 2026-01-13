Emniyet ERVA'dan büyük başarı: Nehir Utangaç Türkiye şampiyonu oldu
Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Emniyet ERVA Spor kulübü sporcularından Nehir Utangaç, Türkiye şampiyonu oldu. Arda Ciritçi ise ilk 16’ya kalarak Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.