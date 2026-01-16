Emniyet ERVA kulübü sporcusu Özkan Türkiye şampiyonu oldu

  • Haberler
Emniyet ERVA Spor Kulübü sporcusu Ramazan Efe Özkan, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Doğu Grubu müsabakalarında 53 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Doğu Grubu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporculardan Ramazan Efe Özkan, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Doğu Grubu müsabakalarında 53 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Özkan, Ankara’da yapılacak ikinci etap Türkiye Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şanlı bayrağımızı dalgalandıran ve bizlere bu gururu yaşatan genç sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

