Emniyet ERVA Spor Kulübü’nden 2 Madalya

Emniyet ERVA Spor Kulübü sporcuları, 15-17 Mayıs tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen "Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Taekwondo Turnuvası"nda 1 birincilik ve 1 üçüncülük olmak üzere toplam 2 madalya kazandı. Gerçekleştirilen turnuvada Emniyet ERVA Spor Kulübü sporcularından Ramazan Efe Özkan, kendi kategorisinde Türkiye birincisi olurken; Berre Tekşut ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kayseri Emniyet ERVA Spor Kulübü, elde edilen derecelerle organizasyonu toplam 2 madalya ile tamamladı.