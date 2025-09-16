Emniyet Erva sporcularına milli takım seçmesi daveti

Emniyet Erva Spor Kulübü'nde sporcu Berre Tekşut ve Şengül Ravza Yıldız, Antalya'da gerçekleştirilecek Yıldızlar Milli Takım Seçme Müsabakası için milli davet aldı.

Emniyet Erva sporcularına milli takım seçmesi daveti

Kayseri Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Emniyet Erva Spor Kulübü’nde sporcu Berre Tekşut ve Şengül Ravza Yıldız, 06-08 Kasım 2025 tarihinde Yunanistan/Atina'da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli takımın belirlenmesi amacıyla Antalya'da gerçekleştirilecek Yıldızlar Milli Takım Seçme Müsabakası için milli davet aldı. Sporcular, seçmelerin ardından Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

