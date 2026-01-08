Emniyet Erva sporcularından 22 madalya

Kayseri'de 3–8 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri İl Şampiyonası Taekwondo Turnuvasına katılan Kayseri Emniyet ERVA Spor Okulu sporcuları 22 madalya kazandı.

Emniyet Erva sporcularından 22 madalya

Kayseri’de 3–8 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri İl Şampiyonası Taekwondo Turnuvasına katılan Kayseri Emniyet ERVA Spor Okulu sporcuları 13 Altın, 4 Gümüş, 5 Bronz
olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yapılan açıklamada,”Sporcularımızı ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

