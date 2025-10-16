Emniyet Erva'ya 2 altın madalya
Kıbrıs Uluslararası Avrasya Genel Taekwondo Şampiyonaları 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayseri Erva Spor Okulları sporcuları 6 altın, 5 gümüş toplamda 11 madalyanın sahibi olarak takım halinde ikincilik kupası almaya hak kazandılar.
Kıbrıs Uluslararası Avrasya Genel Taekwondo Şampiyonaları 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayseri Erva Spor Okulları sporcuları 6 altın, 5 gümüş toplamda 11 madalyanın sahibi olarak takım halinde ikincilik kupası almaya hak kazandılar. Şampiyonada Erva Emniyet Spor Kulübü’nden katılan Muhammed Enes Çiftçi Global Taekwondo Federasyonu (GTF) şampiyonasında 1’inci olarak altın madalya, Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) şampiyonasında ise 2’nci olarak gümüş madalya alırken, sporculardan Batuhan Yılmaz Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) şampiyonasında 2’nci olarak gümüş madalya kazandı.