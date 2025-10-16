Emniyet Erva'ya 2 altın madalya

Kıbrıs Uluslararası Avrasya Genel Taekwondo Şampiyonaları 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayseri Erva Spor Okulları sporcuları 6 altın, 5 gümüş toplamda 11 madalyanın sahibi olarak takım halinde ikincilik kupası almaya hak kazandılar.

Emniyet Erva'ya 2 altın madalya

Kıbrıs Uluslararası Avrasya Genel Taekwondo Şampiyonaları 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayseri Erva Spor Okulları sporcuları 6 altın, 5 gümüş toplamda 11 madalyanın sahibi olarak takım halinde ikincilik kupası almaya hak kazandılar. Şampiyonada Erva Emniyet Spor Kulübü’nden katılan Muhammed Enes Çiftçi Global Taekwondo Federasyonu (GTF) şampiyonasında 1’inci olarak altın madalya, Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) şampiyonasında ise 2’nci olarak gümüş madalya alırken, sporculardan Batuhan Yılmaz Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) şampiyonasında 2’nci olarak gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
'Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var'
“Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var”
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!