Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dair yeni teşkilat kanununu hazırlanacağını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adının değiştirilerek 'Emniyet Başkanlığı' olacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 'Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dair yeni teşkilat kanununu hazırlanacağını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adının değiştirilerek ‘Emniyet Başkanlığı’ olacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesini artırmak ve günün ihtiyaçlarına cevap vermesi için ‘Emniyet Başkanlığı’ olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını açıklayarak, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

