Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki: 'Spor karşılaşmalarında en az bin polis görev yapıyor'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube, Çevik Kuvvet ve Spor Şube’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Yasin Zeki ve Güvenlik Şube Müdürü Emniyet Amiri Haydar Alp Kaynar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Spor karşılaşmaları hakkında bilgiler veren Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Zeki: “Örnekle anlatalım. Mesela diyelim Beşiktaş gelecek. Beşiktaş'ı misafir edeceğiz. Bir kere bir hafta önceden bizi bir stres basıyor. Yardımcılarımızla birlikte Beşiktaş yetkilileriyle, tribün liderleriyle hemen görüşmelere başlıyoruz. Kim gelecek, kaç otobüs gelecek, işte hangi illerden katılım olacak? Hemen bilgileri toparlıyoruz. Hangi güzergahları kullanılarak buraya gelecekler? Hemen bir telefon trafiği başlıyor. Güzergahtaki jandarma ve polis kolluk kuvvetlerine yazılar yazılıyor. Risk analizleri yapıyoruz. Geçen sene ne olmuştu? Ondan önceki senelerde ne olmuştu? Bariyerleri düzenliyoruz. Son kontrollerimizi yapıyoruz, sistemlerimiz çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Sonra hep beraber oturup tedbir planımızı hazırlıyoruz. Hangi tribünde kim görev yapacak? Nasıl olacak, ne bitecek? Gerçekten arkadaşlar strese giriyorlar. Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirlere sırasıyla gereğini yaptığımızda tiklerimizi atıyoruz. Geldi diyelim Beşiktaş seyircisi, bin kişi. İl sınırında uygulama noktamızda alıyoruz. Bir konuşma yapıyoruz tribün liderleriyle birlikte. Kuralları tekrardan bir hatırlatıyoruz. Seyircileri stadyuma alıyoruz üst aramalarını yapıyoruz. Hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Misafir otoparkına eskortlarla, korumalarla, bir dizi güvenlik önlemleriyle getirdik. Ondan sonra tekrar orada pankartlarını kontrol ettik. Kim ne yapacak? Bütün o ayrıntılar hesaplanır. Yine aynı şekilde üst araması yaparak içeriye alırız. Maytap atmalarını, işte torpil atmalarını falan hiç istemiyoruz. Aldık içeriye. Ondan sonra sağ salim, stadın diğer doğu, batı ve kuzey taraflarında tedbirlerimizi aldık. Hat şeklinde personelimiz, sahayla seyirciler arasına dizdik. Bütün tribünlerde, ceplerde, her yere personelimiz konuşlandırdık. Müsabaka başladı. Müsabaka esnasında tedbirlerimizi aldık. Sahaya kimse girmedi, kavga dövüş çıkmadı, problem çıkmadı. Dağılımları takip ettik. Takımları, takım otobüslerini belli güzergahlar dahilinde, havalimanına gidecekse havalimanına, karayoluyla gidecekse karayoluna eskortlarla, korumalarla gönderdik. Bir mutfak çalışması var burada. Yani maç sadece işte 90 dakika seyir zevki olan, işte gidip eğlendiğimiz, seyrettiğimiz bir şey değil. Maç bir toplumsal olay. Burada en ufak maçta, maçlarda A-B-C statüleri var. A, riskli maç demek. B, daha az. C, daha az riskli maç demek. En düşük statülü, C statülü maçta bile binin üzerinde polis görev yapıyor. Polis ve özel güvenlik görev yapıyor” ifadelerini