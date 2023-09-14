Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru komşusu teknikeri öldürdü

İddiaya göre olay, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Polis memuru Ş.K. ile aralarında husumet bulunan lojmandan komşusu olan ve emniyette tekniker olarak görev yapan S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ş.K., beylik silahıyla S.S.'ye peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Teknikerin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Ş.K., gözaltına alındı.