Emniyet Sualtı Grup Amirliği Kayseri'de kuruldu

Sualtı Grup Amirliği Polis Memuru Beytullah Şan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Emniyet Raporu programına konuk olarak Moderatör Yeliz Bayazıt'ın sorularını yanıtladı.

Kayseri’de yeni kurulan Sualtı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlar birliği hakkında bilgiler veren Polis Memuru Beytullah Şan “Sualtı Grup Amirliği; suda meydana gelen adli, idari olaylara müdahale eden kolluk kuvvetinin görev yaptığı birimdir. Emniyet teşkilatımızda Sualtı Grup Amirlikleri bölge ekibi şeklinde toplamda 27 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 244 kurbağa adam personel görev yapmaktadır. Kayseri’de de dalış ekibine ihtiyaç olduğundan dolayı; sayın Valimiz, sayın İl Emniyet Müdürümüz ve Koruma Daire Başkanlığımızın katkı ve destekleriyle ekibimiz tam teşekküllü bir şekilde kurularak faaliyete geçirilmiştir. Yani az önce de söylediğim gibi, bizim Sualtı Grup Amirliklerimiz bölge ekibi şeklinde görev yapıyor. Bizim ekibimizin de sorumluluk sahası; Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’tır. Ayrıca ihtiyaç olan diğer illere de arama-kurtarma faaliyetleri için takviye olarak gidiyoruz. Kurbağa adam şu şekilde; hem karada hem suda yaşayan bir canlı. Bizim de görevimizin konusu itibarıyla; kirletilmiş sular, akarsular... Bütün sularda biz görev aldığımızdan dolayı, bir de dünya genelinde bu görevi yapan silahlı kolluk kuvvetlerine "kurbağa adam" dedikleri için bizim de yönergemizde branşımızın ismi "Kurbağa Adam" olarak geçmektedir. İlimizde yeni kurulduğu için tabii ki vatandaşlarımızın birçoğu bu isme yabancıdır. İşte biz de eğitimlerde, görevlerde, sahada aktif olduğumuz sürece inşallah halkımız da alışacaktır” ifadelerinde bulundu.