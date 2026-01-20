Emniyet Teşkilatı Sendika Başkanı Uçmak, “Sivil memurların sorunlarını yakından takip ediyoruz”

Emniyet Teşkilatı Sendikası İl Başkanı Samet Uçmak ve Sendika Emniyet Başkanı Mustafa Arslan yapmış olduğu açıklamalarda sendikal faaliyetlerden bahsetti. Sivil memur mensuplarının sorunlarını ve beklentilerini yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, “Teşkilatımızın önemli bir yükünü, büyük bir özveriyle görev yapan sivil memur mensuplarımız taşımaktadır. Emniyet teşkilatında yetkili sendika olarak, Genel Başkanımızın ve sendika yönetimimizin destekleriyle sivil memur mensuplarımızın sorunlarını ve beklentilerini yakından takip ediyor, çözüm için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu süreçte İl Emniyet Müdürümüzün sivil memur mensuplarımızın sorunlarına gösterdiği ilgi ve hassasiyet bizim için son derece kıymetlidir. Güçlü sendika, güçlü teşkilat anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.