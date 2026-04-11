Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ayçetin, “Kısa zamanda hızlı büyüdük, ikinci yılımızda yetkiyi aldık”

Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Ayçetin, Ankara Şube Başkanı Oktay Ulutaş, Kayseri Şube Başkanı Mustafa Arslan ve sendika üyeleri Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kahvaltı programında buluştu.

Programda konuşan Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Ayçetin, sendika faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ayçetin, kısa bir süre içerisinde yetkili sendika haline geldiklerini belirterek, “Her geçen gün sayımız artıyor. Şu an Emniyet Teşkilatı Sendikasında sivil personel bazında teşkilatta çalışan personelin yarısı bizim sendikanın üyesidir. Çok kısa zamanda sendika olarak çok hızlı büyüdük. Bunun sebebi de sahada karşılığımızın olması. Bizler bu kurumun çalışanlarıyız. İkinci yılımızda yetkiyi aldık. Sahada arkadaşlarımızdan gördüğümüz samimiyeti, dile getirilen sorunları gündemde tutmak, bu tarz şeyler bizim görevimiz. Sendika olarak yemek ver, promosyon dağıt, böyle bir derdimiz tasamız yok. Bizim sendikamızda personeline, üyesine destek vermek, hukuki, idari bu tarz şeylerde büyük bir özveriyle yaptığımıza inanıyoruz. Telefonlarımız 7/24 açık, Genel başkanlarımızdan tutun, başkan yardımcılarımıza kadar il başkanımız, şube başkan yardımcımıza kadar hepiniz 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Biz de en ufak bir ego yoktur, bulunmaz da. Çünkü biz bu teşkilatta eziyeti de sıkıntıyı da güzelliği de üzüntüyü de sevinci de bir arada yaşayan insanlarız. Aramızda polislik yapıp, çeşitli nedenlerle sivile geçenlerde var. Sivil olarak bu teşkilata girenlerde var. Biz bir bütünüz, biz bu teşkilatta çalışıyorsak, bir bütün olmak zorundayız” şeklinde konuştu.