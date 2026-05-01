Emniyet Teşkilatı Sendikası İl Başkanı Arslan, 'Emek ne kadar kutsalsa, emeğin karşılığının alınması da o kadar önemlidir'

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, dünya çapında işçi ve emekçilerin haklarını, çalışma koşullarını iyileştirme taleplerini savundukları, birlik ve dayanışma içinde kutladıkları resmi bayramdır. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, “1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, alın terinin, emeğin ve üretimin onurlandırıldığı çok önemli bir gündür. Bu anlamlı gün, yalnızca çalışanların haklarını hatırlatmakla kalmamakta, aynı zamanda daha adil ve daha yaşanabilir bir çalışma hayatının da önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Emniyet teşkilatı mensupları olarak bizler, 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca görev yapan, kamu güvenliği için büyük sorumluluk üstlenen bir camianın parçasıyız. Bu nedenle emek kavramı bizim için yalnızca bir kelime değil, hayatın her anında karşılığını bulan bir değerdir. Ancak bilinmelidir ki, emek ne kadar kutsalsa, emeğin karşılığının alınması da o kadar önemlidir. Çalışanların haklarının korunması, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma barışının güçlendirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur, Bu bağlamda; teşkilat mensuplarımızın özlük haklarındaki eksikliklerin giderilmesi ve ‘eşit işe eşit ücret’ prensibinin her kademede hissedilmesi öncelikli talebimizdir. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanlığı olarak bizler, tüm çalışanların hak ettiği değeri görmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal adaletin güçlendirilmesi adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu süreçte her zaman diyalogdan, hukuktan ve demokratik hak arama yollarından yana olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz. 1 Mayıs’ın; ayrışmanın değil birleşmenin, çatışmanın değil dayanışmanın, öfkenin değil emeğin sesi olduğu bir gün olması en büyük temennimizdir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve adalet dolu bir çalışma hayatı diliyorum” açıklamalarında bulundu.