Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan ücretsiz ulaşım girişimi

Kayseri'de Emniyet Teşkilatı Sendikası yetkilileri, sivil emniyet personelinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmesine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Temsilciliği ile yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici ile bir araya geldi. Toplantıda, sivil emniyet personelinin şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilmesi konusu ele alındı.

Gerçekleştirilen görüşmede, emniyet personelinin görevleri gereği günün her saatinde şehir içinde aktif olarak bulunduğu, bu nedenle ulaşım kolaylığının hem görev verimliliği hem de kamu hizmetinin etkinliği açısından önemli olduğu ifade edildi. Sendika temsilcileri, özellikle sivil görev yapan emniyet personelinin de bu haktan faydalanmasının teşkilat mensupları açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen görüşmede, konunun ilgili yerel yönetimler nezdinde değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması konusunda istişarelerde bulunuldu.
Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Temsilciliği, emniyet personelinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

